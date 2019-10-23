شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين ينخفض بهدوء – تحليل - 23-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الداش كوين ميلاً هابطاً طفيفاً ليزحف تدريجياً نحو هدفنا الأول المنتظر عند 64.40، ونتوقع استمرار الانخفاض لتجاوز هذا المستوى وفتح الطريق أمام زيارة مستوى 50.00 كهدف تالي، حيث يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي مستمر أمام السعر.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون مستوى 73.30.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 70.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط