تعريف سيدات أعمال الشارقة بمبادئ التحليل الاقتصادي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بالتعاون مع «مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة» و«مجلس سيدات أعمال الشارقة» ورشة عمل تحت عنوان: «مبادئ التحليل في نجاح المشاريع»؛ وذلك في فرع «مؤسسة نماء» في مدينة الذيد، ألقاها الدكتور عمرو صالح، المستشار الاقتصادي للدائرة؛ بهدف تعريف مجتمع سيدات الأعمال في منطقة الذيد بكيفية تحليل البيئة الاقتصادية قبل القيام بأية مشاريع والدخول في السوق.

وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن تمكين المرأة هو أمر أساسي في استراتيجية الدائرة؛ حيث تمتلك الدائرة أكثر من 10 مبادرات في هذا السياق مع مؤسسات وجهات مختلفة في إمارة الشارقة؛ ومنها: الجامعات والتوفيق بين الأعمال، ومشروع تمكين المرأة في قطاع البناء والتشييد، وتقديم ندوة التجربة الإماراتية في تمكين المرأة، إضافة إلى مساعدة المرأة في المشروعات المتناهية الصغر وفي إعداد دراسات الجدوى وتحليل خطوات بدء المشروعات وعمل التدريب التجاري والتسويقي وتقديم المشورة القانونية والترويج لمشروعاتهم ضمن أعمال ومبادرات الدائرة؛ لتمكين المرأة في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأوضح الدكتور عمرو صالح، مقدم الورشة، أنها قد تناولت أهم ما يتخلل البدء بالمشاريع التجارية من مثل تحليل المشروع من خلال ربط البيئة الاقتصادية بمتطلبات المشروع متناهي الصغر، وفهم أهم المبادئ الاقتصادية؛ مثل: التضخم والعرض والطلب والمرونة الحدية والتسعير وتأثيرها على المشروع الصغير وكيفية تلافي المخاطر التي تنشأ عن المتغيرات الاقتصادية.