شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس ينخفض بشكل طفيف لكنه لا يزال قرب أعلى مستوياته في شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس بشكل طفييف خلال تعاملات اليوم لكنها لا تزال قرب أعلى مستوى في شهر سجلته أمس بفعل القلق من التوترات الجيوسياسية في تشيلي وتأثير ذلك على المعروض العالمي.



وعلاوة على ذلك، تلقت أسعار المعادن الصناعية وعلى رأسها النحاس دعما من التفاؤل السائد بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أكد على إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، كما صرح نائب رئيس مجلس الدولة في بكين "ليو هي" بأن هناك المزيد من التقدم قد تم إحرازه في المحادثات.



على صعيد آخر، تواصل التوترات وحالة عدم الاستقرار هيمنتها في تشيلي – التي تعد من أكبر منتجي النحاس في العالم – مع إعلان الحكومة حالة الطوارئ في البلاد عقب مقتل سبعة أشخاص وأعمال عنف وهجمات في عطلة نهاية الأسبوع.



وعلى صعيد التعاملات، استقرت العقود الآجلة للنحاس بحلول الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 264.1 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 265.05 دولار وأقل سعر عند 262.9 دولار.