شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو بمنطقة مقاومة قوية – تحليل – 22-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سيسكو CISCO SYSTEMS INC (CSCO) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليختبر السهم بارتفاعه الأخير خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير ، وقد تزامن ذلك مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، بالرغم من استمرار توارد الإشارات الإيجابية بها . Advertisements لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 49.21 ، ليستهدف مستوى الدعم 46.00 . الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح انخفاضه

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