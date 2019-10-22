شكرا لقرائتكم خبر عن «ماجد الفطيم» تعيّن بنوكاً قبيل إصدار صكوك خضراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلفت شركة «ماجد الفطيم» بنوكاً لترتيب إصدار محتمل لصكوك خضراء مقومة بالدولار، حسبما أظهرته وثيقة من أحد البنوك التي تدير العملية.

وعينت الشركة بنوك «بي إن بي باريبا» و«سيتي جروب» و«إتش إس بي سي» لتنسيق طرح الصكوك ذات أجل 10 سنوات إلى جانب «أبوظبي الإسلامي» و«دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال» و«أبوظبي الأول»، مرتبين رئيسيين مشتركين للصفقة.

والسندات الخضراء هي فئة صاعدة من أدوات الدخل الثابت وقد توسع الصكوك الخضراء نطاق جاذبية السندات الإسلامية خارج أسواقها التقليدية في آسيا والشرق الأوسط، لتضم المستثمرين المهتمين بالجوانب الأخلاقية في الدول الغربية. (رويترز)

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