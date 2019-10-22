شكرا لقرائتكم خبر عن لابد من هبوط سعر البلاتين – تحليل - 22-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين بالتذبذب مؤخرا ضمن النطاق التصحيحي الهابط والناتج عن استمرار تشكيل مستوى 915.00 للمقاومة الإضافية كما هو موضح بالرسم المرفق. كذلك اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع يزيد من فرص استئناف السعر للهبوط لنبقى بانتظار ملامسته للهدف السلبي المستقر عند 845.00.
نطاق التداول المتوقع ما بين 900.00 و 845.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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