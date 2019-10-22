الباوند مقابل الين يبدأ بالزحف الايجابي-تحليل - 22-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج تأثره بسيطرة الميل الصاعد لنلاحظ بدء تشكيله لزحف إيجابي مبتعدا بذلك عن الدعم المستقر عند 139.50 ليزيد ذلك من فرص تسجيله للأهداف الإضافية خلال الفترة القريبة والمتوسطة.
نؤكد على أهمية اتحاد المؤشرات الرئيسية بتوفير العزم الإيجابي الإضافي ليسهل ذلك مهمة الاندفاع قريبا نحو مستوى 141.50 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 142.25 ليشكل ذلك الهدف الثاني للميل الصاعد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 140.25 و 141.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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