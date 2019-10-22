شكرا لقرائتكم خبر عن "نتفليكس" تنوي اقتراض ملياري دولار..والسهم يرتفع 1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "نتفليكس" في ختام تعاملات الإثنين مع إعلان الشركة الاقتراض عبر طرح سندات تستهدف جمع تمويل لدعم إنتاج المزيد من المحتوى الأصلي في ظل التنافسية الشديدة.



وعرضت الشركة سندات بقيمة ملياري دولار مشيرة إلى أن التمويل سوف يستخدم في أغراض توسعية عامة تشمل الاستحواذ وإنتاج محتوى أصلي وعمليات استحواذ أخرى.



وأفادت الشركة الأمريكية أن السندات سوف تستحق الدفع بعد عشر سنوات ونصف السنة بفائدة تناهز 5.125%.

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وتصدر "نتفليكس" سندات في أعقاب الإعلان عن نتائج أعمال فصلية قوية فاقت توقعات المحللين وعلى رأسها زيادة أعداد المشتركين حول العالم بشكل كبير.



كانت الشركة قد أكدت على توقعاتها بإنفاق 3.5 مليار دولار نقداً هذا العام في ضوء المنافسة الشرسة في صناعة المحتوى والفيديوهات الأصلية مع دخول شركات مثل "آبل" بخدمتها "تي في بلس" و"والت ديزني" بخدمتها "ديزني بلس" على خط المنافسة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "نتفليكس" بنسبة 1% وأغلق جلسة الإثنين عند 278.05 دولار، وسجل أعلى سعر عند 279.9 دولار وأقل سعر عند 269 دولارا.