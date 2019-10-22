شكرا لقرائتكم خبر عن السلام العالمية (SIIS) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 21-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 0.412 ريال، وذلك على خلفية اقترابه من مستوى الدعم الحالي عند 0.39 ريال، لينهي الجلسة عند اعلى مستوى له منذ منتصف الشهر الماضي، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة شراء، مما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة0.46 ريال، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.39 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.41 وبين مستوى المقاومة هو 0.42 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد