شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للكابلات و الصناعات الكهربائية (CABLE) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 21-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل خلال جلسة امس الاحد ليغلق عند مستوى 450 فلس، مسجلا بذلك ادنى مستوى للسهم في شهر، ومخترقا مستوى الدعم السابق عند 455 فلس، مما يعد إشارة سلبية، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يواصل السهم حركته الهابطة للوصول لمستوى الدعم التالي عند 420 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 470 فلس.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 448 بينما مستوى المقاومة هو 453 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط