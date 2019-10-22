شكرا لقرائتكم خبر عن شركة كي جي ال لوجستيك (LOGISTICS) يحاول الارتفاع -تحليل صباحي- 21-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع امس الاحد ليغلق عند مستوى 35.10 فلس، ليعوض بذلك خسائره التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، مكون نموذج "Bullish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الهابط، لذلك نتوقع حركة تصحيحية لاعلى في الاجل القصير لمستوى المقاومة 36.50 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 34 فلس.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 34.4 بينما مستوى المقاومة هو 35.5 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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