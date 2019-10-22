شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة العالمية للمدن العقارية (ALMUDON) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 21-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم مكاسب كبيرة خلال أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 21.60 فلس، وهو اعلى مستوى يحققه السهم منذ شهر مايو من العام الحالي، في إشارة الى حالة التفاؤل لدى التداولين، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 19.50 فلس مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، لذلك نتوقع استمرار الارتفاع الحالي لمستوى المقاومة 25 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 19 فلس.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 20.50 بينما مستوى المقاومة هو 23.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد