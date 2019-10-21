شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقفز لأعلى مستوى فى أسبوعين استنادا على ضعف الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأعلى مستوى فى أسبوعين ،لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، استنادا على ضعف أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.3% إلى مستوي 17.78$ للأوقية الأعلى منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري ، من مستوي الافتتاح عند 17.55$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 17.50$.

حقق المعدن الأبيض"الفضة" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الخامس على التوالي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى شهرين عند 97.14 نقطة ،عاكسا استمرار ضعف أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

انخفض الدولار الأمريكي على نطاق واسع الأسبوع الماضي ،بفعل المعنويات المرتفعة فى أوروبا ،والتي أعقبت التطورات الإيجابية حول الانفصال البريطاني ،الأمر الذي زاد من إقبال المستثمرين على شراء عملات اليورو والجنيه الإسترليني على حساب العملة الأمريكية.

وكما نعلم هبوط الدولار الأمريكي يصب فى صالح ارتفاع أسعار المعادن والسلع المقومة بالعملة الأمريكية ،إذ يجعلها ذات تكلفة منخفضة بالنسبة لحائزي ومستهلكي العملات الأخرى.