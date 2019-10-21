شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للمرة الأولى فى 4 جلسات مع ترقب التطورات حول "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة ،مع ترقب التطورات الجديدة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" ، حيث لا يزال يسيطر على المستثمرين تفاؤلا كبيرا حول تفادي حدوث الانفصال دون اتفاق.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.4% حتى الساعة 11:34 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة بنسبة 0.3% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل نتائج أرباح ضعيفة لكبرى الشركات فى فرنسا.

على مدار كامل جلسات الأسبوع الماضي ،حقق المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.25% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل الأخبار الإيجابية عن أزمة انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع تعدين والموارد الأساسية قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 2.2% ، مع صعود واسع لمعظم أسهم القطاع.

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أجبر رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" على طلب تمديد الموعد النهائي لانفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي المحدد سابقا فى 31 تشرين الأول/أكتوبر لمدة ثلاثة أشهر بناءا على تصويت مجلس العموم يوم السبت.

ويترقب المستثمرين قرار الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كان سيقبل الطلب الوارد فى خطاب جونسون "خطاب غير موقع "،والذي من شأنه أن يدفع الموعد النهائي لبريكست إلى 31 كانون الثاني/يناير القادم ،ويفتح الباب أمام إجراء انتخابات عامة جديدة فى المملكة المتحدة.

عبر بعض زعماء أوروبا عن ترددهم فى منح بريطانيا مزيدا من الوقت ،بالرغم من أن الخروج المنظم مقبول على نطاق واسع ،باعتباره السيناريو الأقل ضررا لكل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت منخفضا بحوالي 0.4% ،بفعل خسائر لأسهم جونسون أند جونسون وبوينج وبيانات ضعيفة من الصين.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.5% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2% ، فى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.75 % ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،فى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بحوالي 0.2%.