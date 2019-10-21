شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب وسط ضعف طلب الملاذ الآمن وهبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين ضمن نطاق محدود من التعاملات، وسط ضعف طلب المعدن كملاذ آمن لآمال بشأن إتمام خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ودعم من هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تتداول أسعار الذهب بحلول الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1,491.55 $ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,491.11 $،وسجلت أعلى مستوي 1,493.77 $ ، وأدنى مستوي 1,487.38 $.

فقد المعدن الأصفر"الذهب" يوم الجمعة حوالي 0.15% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد أنباء إيجابية عن توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق نهائي حول "بريكست".

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ومع مطلع تعاملات هذا الأسبوع ، لا تزال أسعار الذهب تواجه ضغطا سلبيا،متمثلا فى ضعف طلب الملاذات الآمنة ،حيث هناك آمال كبيرة حول إتمام انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي مع وجود اتفاق قبل 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنحو 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الخامس على التوالي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى شهرين عند 97.14 نقطة ،عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

هبوط الدولار الأمريكي ،يأتي مع استمرار المعنويات مرتفعة فى أوروبا ،عقب التطورات الإيجابية حول الانفصال البريطاني ،الأمر الذي زاد من إقبال المستثمرين على شراء عملات اليورو والجنيه الإسترليني على حساب العملة الأمريكية.