شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء اليوم الاثنين مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية بالإضافة مؤشرات الأسهم النيوزيلندية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية وكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية ويأتي ذلك عقب تطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتصريحات نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو.

هذا وقد خلال عطلة نهاية الأسبوع تصويت البرلمان البريطاني على تأجيل التصويت على الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي لخروج بلاده بشكل منظم من الاتحاد وتأجيل التصويت إلى "تصويت ذو مغزى" على صفقة الخروج، الأمر الذي أجبر رئيس الوزراء البريطاني على مطالبة بروكسل تمديد الموعد النهائي للخروج المحدد مسبقاً مع نهاية الشهر الجاري.

ونود الإشارة، إلي أن قادة الاتحاد الأوروبي ليس عليهم بالضرورة قبول تمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد مرة أخرى، وفي نفس السياق، تتطلع الأسواق في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتقدم الحكومة البريطانية مشروع قانون اتفاقية الخروج بشكل نهائي من الاتحاد الأوروبي ضمن جهودها لتمرير اتفاقها الأخير مع بروكسل في البرلمان البريطاني وسط التطلع لما سيسفر عنه تصويت المشرعين البريطانيين على مشروع القانون.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أعرب نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو عن كون الولايات المتحدة الأمريكية والصين حققوا "تقدماً كبيراً" في المحادثات التجارية، وجاء ذلك في أعقاب توصل الطرفين في وقت سابق من الشهر الجاري لاتفاق تجاري جزئي، مضيفاً أن كل من واشنطون وبكين يعملان على توقيع اتفاقية مكتوبة بينهم كحجر أساس نحو حلحلة الخلافات التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم.

Advertisements

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.84% ليربح 7.74 نقطة ويصل إلى المستوى 1,629.73، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.28% ليربح هو الأخر 62.66 نقطة ويصل إلى المستوى 22,555.34.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.31% ليربح 12.07 نقطة ويصل إلى المستوى 3,881.45، بينما تراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.08% ليخسر 2.22 نقطة ويصل إلى المستوى 2,935.92.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.32% ليربح 84.60 نقطة ويصل إلى المستوى 26,804.18، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.18% ليربح هو الأخر 3.72 نقطة ويصل إلى المستوى 2,064.41.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.12% ليخسر 13.21 نقطة ويصل إلى المستوى 11,053.91، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.11% ليخسر هو الأخر 7.48 نقطة ويصل إلى المستوى 6,642.20.