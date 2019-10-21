شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء يحاول تصحيح الاتجاه الهابط – تحليل صباحي - 21-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم مصرف الإنماء (1150) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصريف تشبعه البيعي ، وفي نفس الوقت يحاول تصحيح الاتجاه الهابط على المدى القصير ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل هابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق السهم أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 3.39% بما يعادل 0.68 ريال .

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تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 20.70 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 19.70 مرة أخرى .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.00 ومستوى المقاومة 21.24 .