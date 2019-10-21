شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء يحاول تصحيح الاتجاه الهابط – تحليل صباحي - 21-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم مصرف الإنماء (1150) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصريف تشبعه البيعي ، وفي نفس الوقت يحاول تصحيح الاتجاه الهابط على المدى القصير ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل هابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق السهم أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 3.39% بما يعادل 0.68 ريال .
تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 20.70 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 19.70 مرة أخرى .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.00 ومستوى المقاومة 21.24 .
كانت هذه تفاصيل خبر الإنماء يحاول تصحيح الاتجاه الهابط – تحليل صباحي - 21-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.