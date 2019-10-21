شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الورق يهاجم مقاومة محورية – تحليل صباحي – 21-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم صناعة الورق (2300) في آخر جلساته ، ليهاجم مستوى المقاومة المحوري 10.00 ، ما أجبر السهم على الارتداد قليلاً في نهاية التداولات ليقلص من مكاسبه ،ويغلق على أرباح بلغت نسبتها 2.88% بما يعادل 0.28 ريال ، وجاء هذا الارتفاع نتيجة استمرار الدعم الإيجابي من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وتحت سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير .
لهذا تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى المقاومة المحوري 10.00 ، ففي حالة اختراق هذا المستوى سيعلن السهم بعدها باستمرارية الموجة التصحيحية الصاعدة بتداولاته القادمة على المدى القصير ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 11.50 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.50 ومستوى المقاومة 10.70 .
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