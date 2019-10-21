شكرا لقرائتكم خبر عن "ساما" تؤكد استعداد البنوك السعودية لاكتتاب "أرامكو" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن القطاع المصرفي على أتم الاستعداد لاكتتاب "أرامكو" عملاق النفط السعودي متى تم الإعلان عنه بشكل رسمي.

وأكد أحمد الخليفي في مقابلة مع "العربية" على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن، أن الودائع لدى القطاع المصرفي كافية لتمويل اكتتاب أرامكو.

وقرر عملاق النفط السعودي شركة "أرامكو" تأجيل الإعلان عن موعد طرحها الأولى الذي كان من المزمع إعلان تفاصيله في وقت قريب من هذا الأسبوع.

ويعود قرار التأجيل إلى انتظار نتائج أعمال الربع الثالث، والتي من الممكن أن تعزز ثقة المستثمرين في شركة النفط السعودية، بحسب وكالة "رويترز".

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.

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وحققت شركة أرامكو السعودية صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ووصلت أرباح أرامكو ووفقا لما نشرته وكالة "بلومبرج" إلى 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وأفادت وكالة فيتش في وقت سابق أن أرامكو السعودية هي أكبر منتج للنفط عالميا من حيث الحجم. وفي 2018 بلغ متوسط إنتاجها من السوائل ومن الهيدروكربون إجمالا 11.6 مليون و13.6 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا، على الترتيب، وهو ما يفوق بكثير إنتاج المنبع للمنتجين العالميين والإقليميين المتكاملين مثل أدنوك وشل وتوتال وبي.بي.

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