شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج روسيا تجاوز المنصوص عليه في اتفاق الخفض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت وكالات أنباء محلية أمس الأحد، أن إنتاج روسيا من النفط في سبتمبر/أيلول تجاوز المنصوص عليه في اتفاق خفض الإنتاج العالمي بسبب رفع إنتاج مكثفات الغاز مع تأهب البلاد لفصل الشتاء.

ونزل إنتاج روسيا إلى 11.25 مليون برميل يومياً في الشهر الماضي من 11.29 مليون في أغسطس/آب لكنه يظل أعلى من السقف المحدد في الاتفاق العالمي.

وبموجب الاتفاق المبرم بين منظمة أوبك ومنتجين متحالفين معها، وافقت روسيا على خفض الإنتاج 228 ألف برميل يومياً عن مستواه في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وقال وزير الطاقة ألكسندر نوفاك إن الخفض بلغ 200 ألف برميل الشهر الماضي، معيداً التأكيد على أن بلاده ستبذل قصارى جهدها للوفاء بالتزاماتها بالكامل الشهر الجاري. ونقلت وكالة تاس للأنباء قوله «لدينا التزامات محددة ترتبط بعوامل من بينها مواجهة فصل الشتاء بإنتاج مكثفات الغاز».

ويندرج إنتاج مكثفات الغاز، وهو زيت خفيف، تحت إجمالي إنتاج النفط في الإحصاءات الروسية.

واتفقت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون فيما يعرف بتحالف أوبك بلس على خفض الإمدادات 1.2 مليون برميل يومياً من بداية العام الحالي. وتشكو عدة دول من بينها السعودية من عدم امتثال روسيا للاتفاق بالكامل.

(رويترز)

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