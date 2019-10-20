شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 20-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كيان السعودية للبتروكيماويات (2350) في آخر جلساته ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.10% بما يعادل -0.01 ريال ، ليستعد السهم بكسر مستوى الدعم 9.90 ، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 9.90 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 9.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.63 ومستوى المقاومة 10.30 .