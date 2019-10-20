المصافي يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 20-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم المصافي (2030) نزيف الخسائر بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليكسر بانخفاضه الأخير خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وذلك بعدما تخطي دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة في جلسته السابقة ، مما يضاعف من الضغوط السلبية على تداولات السهم القادمة ، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -3.45% بما يعادل -1.40 ريال ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 38.00 استعداداً لكسره ، وذلك طيلة ثبات المقاومة 41.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 37.45 ومستوى المقاومة 40.20 .
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