النقل الجماعي يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 20-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم النقل الجماعي (4040) في آخر جلساته ، ليحاول السهم تعويض بعضاً مما تكبده من خسائر سابقة على المدى القصير ، وليحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحا ً حذرة بلغت نسبتها 0.14% بما يعادل 0.02 ريال ، في ظل تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم من جديد خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 14.00 ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 15.44 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.00 ومستوى المقاومة 15.44 .
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