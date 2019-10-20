أسمنت نجران تحيط به الإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 20-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من انخفاض سهم أسمنت نجران (3002) في آخر جلسته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.53% بما يعادل -0.05 ريال ، إلا أنه محاط بعدد من الإشارات الإيجابية تجعل نظرتنا لتداولاته القادمة إيجابية ، فنلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم ، وبدء ظهور تقاطع إيجابي بها مما يوحي بتكون دايفرجنس إيجابي ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وأيضاً تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما يعطيه المزيد من الدفع الإيجابي .
لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 9.24 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 10.18 بتداولاته القادمة على المدى القصير .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.24 ومستوى المقاومة 9.80 .
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