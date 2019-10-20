للمرة الثانية خلال أسبوعين،هاتف Galaxy Fold مباع بالكامل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مضى أكثر من أسبوعين على إطلاق هاتف القرن الأكثر روعة وابتكاراً... Galaxy Fold. فقد فاق الإقبال عليه كل التوقعات حتى تم بيعه بالكامل خلال أيام معدودة.

يأتي هذا الهاتف الذكي المميز بمواصفات فريدة غير محدودة، مثل 6 كاميرات احترافية مبهرة، تستطيع التقاط أروع الأجواء المحيطة بك. مواصفاته الرائعة أبهرت الجميع من حيث التصميم والتصنيع، فتخيل أن تضع شاشة Dynamic AMOLED بحجم 7.3 بوصة، في الجيب بمجرد طيها، كما أن كل ما تفعله على الشاشة الأمامية يمكن نقله إلى الشاشة الرئيسية بمنتهى الانسيابية. وفوق هذا كله، يمكنك تشغيل ثلاثة تطبيقات في وقت واحد والاستمتاع بمهام متعددة.

يعتبر Galaxy Fold الهاتف الوحيد في العالم بشاشةInfinity Flex اللامتناهية والقابلة للطي، وهو يمثل إنجازاً سيضع معياراً جديداً للهواتف الذكية من حيث الغاية من انتاجه وتصميمه وميزاته.

هل فاتك شراء هاتف Galaxy Fold؟ لا تقلق، سيعود إلى الأسواق قريباً في 24 أكتوبر. مازالت الفرصة أمامك لتكون واحداً من أوائل مالكيه، ولكن ذلك لن يطول كثيراً، فالكمية محدودة. لذا تابع Samsung.com ومنصات سامسونج للتواصل الاجتماعي.