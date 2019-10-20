1.2 مليون زائر لـ «بوليفارد الرياض» في 24 ساعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت إحصاءات سعودية رسمية السبت أن أكثر من مليون زائر قاموا بزيارة منطقة «البوليفارد»، وهي من ضمن فعاليات «موسم الرياض»، أحد أكبر المواسم الترفيهية على مستوى المنطقة، منذ افتتاح الموسم مساء الخميس حتى مساء الجمعة.

ويمثل هذا الرقم ما نسبته 50% من إجمالي سكان العاصمة السعودية، بحسب أرقام الهيئة العامة للإحصاء التي قدرت عدد سكان الرياض بـ8216284 نسمة، وفقاً لآخر تعداد رسمي للسكان في المملكة عام 2017.

وجاء اختيار البوليفارد منطقة لتدشين الموسم رسمياً ومسيرة الاستعراض الكرنفالية الأضخم في الشرق الأوسط، باعتباره أهم وجهات الموسم، ولاحتوائه على أطول نافورة راقصة في المنطقة، و3 مسارح ضخمة.

وتمتد منطقة «البوليفارد» على مساحة تزيد على 400 ألف متر مربع، فيما تشهد المنطقة 9 فعاليات لجميع الفئات، وتحتوي على مسرح الفنان محمد عبده الذي يتسع لـ22 ألف متفرج، ومسرح الراحل أبو بكر سالم بسعة 6 آلاف شخص، إضافة إلى مسرح الراحل بكر الشدي بسعة 2000 شخص، وتضم أكثر من 50 متجراً محلية وعالمية ومسارح فنية، وكذلك سينما مفتوحة وعروض النافورة الراقصة.