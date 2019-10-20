شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاع طلبة القانون على خدمات «غرفة عجمان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبلت غرفة تجارة وصناعة عجمان وفداً من طالبات كلية القانون في جامعة عجمان للاطلاع على الخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضائها ومنتسبيها وخاصة الخدمات القانونية ومركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري، وتأتي الزيارة ضمن التعاون القائم بين غرفة وجامعة عجمان بما يعزز من معارف وخبرات طلبة كلية القانون.
استقبل الوفد عبدالله عمر المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية في غرفة عجمان، وفي بداية اللقاء رحب الحضور، وقدم نبذة حول تاريخ إنشاء غرف التجارة ودورها في تهيئة البيئة المناسبة لنمو أعمال التجار والشركات والمصانع، كما قدم نبذة حول الهيكل التنظيمي لغرفة عجمان وأهم الخدمات الرئيسية التي تقدمها لمجتمع الأعمال.
من جانبه استعرض هندي المطروشي، رئيس قسم الخدمات القانونية في غرفة عجمان، خدمة الوساطة التجارية والتي تقدمها الغرفة لأعضائها بهدف مساعدتهم في حل نزاعاتهم التجارية بوسائل تتميز بالمرونة وبطرق منصفة وودية ترضي طرفي النزاع و تعمل على الاحتفاظ بعلاقاتهما التجارية.
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