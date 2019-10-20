الذهب .. 25% من صادرات الإمارات غير النفطية في 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

بلغ حجم الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات حوالي 212 مليار درهم، خلال العام 2018، مسجلة بذلك نمواً بنسبة 11.6% مقارنة بالعام 2017 والذي سجل صادرات بقيمة 190 مليار درهم، وذلك بحسب بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك ووزارة الاقتصاد.

كشفت بيانات وزارة الاقتصاد أن صادرات الذهب خلال العام 2018 جاءت في المقدمة بقيمة ‬53.4 مليار درهم، مستحوذة بذلك على نسبة ‬25% من إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية، خلال العام الماضي، في حين جاء الألمنيوم الخام بقيمة 18.6 مليار درهم بنسبة ‬9% في المرتبة الثانية، ثم السجائر بقيمة 12 مليار درهم بنسبة 5.6%، والحُلي والمجوهرات بقيمة 10.4 مليار درهم بنسبة 5%، ثم أسلاك النحاس بقيمة 9.2 مليار درهم بنسبة 4.3% من إجمالي قيمة الصادرات خلال العام.

كما تشير بيانات وزارة الاقتصاد إلى أن الدولة حافظت خلال السنوات الماضية على شركائها التجاريين من جهة الصادرات غير النفطية، وقد شملت قائمة أكبر 10 شركاء تجاريين من حيث الصادرات الإماراتية خلال السنوات الأخيرة كلاً من: الهند والصين والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسلطنة عمان والعراق وتركيا والكويت وسنغافورة وسويسرا.

65.8 مليار صادرات لدول المجلس

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وأشارت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك، إلى أن دولة الإمارات حققت فائضاً كبيراً في الميزان التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي، خلال العام الماضي، نظراً إلى ارتفاع قيمة الصادرات وإعادة التصدير من الدولة إلى تلك الدول، مقارنة بالواردات القادمة منها، وأوضحت البيانات أن حصة دول مجلس التعاون من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة ارتفعت إلى 14% من الإجمالي العام للتجارة غير النفطية لدولة الإمارات، خلال العام 2018، بقيمة بلغت 220.9 مليار درهم، منها 56.5 مليار درهم قيمة الواردات، و65.8 مليار درهم قيمة الصادرات، و98.6 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.

وذكرت البيانات أن إجمالي تجارة دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية بلغ 107.4 مليار درهم في عام 2018، لتستحوذ المملكة بذلك على ما يقرب من نصف تجارة الدولة مع دول الخليج العربي (49%)، تليها سلطنة عُمان بقيمة تقدر ب46 مليار درهم بنسبة 21%، ثم الكويت بقيمة تقدر ب39.2 مليار درهم بنسبة 18%، وأخيراً مملكة البحرين بنسبة 13% وبقيمة تقدر ب28.3 مليار درهم.

إعادة التصدير

أكدت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، أن حجم إعادة التصدير من دولة الإمارات خلال العام الماضي بلغ 478 ملياراً، وقد تصدرت أجهزة الهاتف المركز الأول كأفضل سلعة تمت إعادة تصديرها من الدولة في عام 2018 بقيمة ‬86 مليار درهم، بنسبة 18% من إجمالي إعادة التصدير.