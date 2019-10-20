«رُوّاد» تعتمد تمويل 3 مشاريع في المنطقة الشرقية والوسطى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمدت اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» تمويل 3 مشاريع ريادية جديدة، توزعت بين مشروعين خدميين بقيمة تمويلية بلغت 320 ألف درهم، وآخر تجاري بقيمة 400 ألف درهم في كل من المنطقتين الوسطى والشرقية في إمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني والعشرين للجنة، والذي عقد برئاسة خالد بطي الهاجري، وعضوية كل من رغدة تريم، وعبدالله الطنيجي، وخليل المنصوري، كما حضر الاجتماع من قبل الإدارة التنفيذية بالمؤسسة كلٌّ من حمد المحمود مدير المؤسسة، وهيثم الشرقاوي رئيس قسم دراسة وتحليل المشاريع، وجنان آل علي منسق مشاريع.

وأكد رئيس الاجتماع الذي عقد في المقر الجديد للمؤسسة الواقع في مبنى إكسبو الشارقة أهمية متابعة تقديم خدمات التمويل للمشاريع المعتمدة، مشيراً إلى حرص الإدارة العليا في المؤسسة على تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة العالية، والتي تشارك مع المشاريع الأخرى في تحقيق تأثير اجتماعي واقتصادي نوعي.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ناقشت اللجنة آلية تطوير شروط ومعايير التقدم لبرنامج التمويل المباشر، بهدف تسهيل عملية اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، على ضوء استيفاء المشاريع لهذه الشروط، وهو الأمر الذي يساعد أيضاً في انتظام هذه المشاريع الممولة في سداد التزاماتها المالية وفق برنامجها الزمني المحدد.

كما اطلع الأعضاء على نسخة من دراسات الجدوى المعدة من أصحاب المشاريع المتقدمة للحصول على خدمات التمويل من المؤسسة، ونتائج تقييم إدارة المؤسسة لهذه الدراسات.

واستعرض الحضور مجموعة مقترحات لعدد من المنتجات التمويلية الجديدة؛ حيث وجهت اللجنة بدراسة هذه المقترحات بالتنسيق مع مصرف الشارقة الإسلامي.

ووجه المجلس إلى تكثيف الجهود الإعلامية والتسويقية؛ للتعريف بخدمات المؤسسة المقدمة للمشاريع الأعضاء، والامتيازات المخصصة لهم، بهدف تنويع الشرائح المستفيدة من رواد الأعمال وفق طبيعة مشاريعهم، وتحفيزهم للانتساب إلى المؤسسة، والانضمام إلى عضويتها.

تضمن جدول أعمال الاجتماع الاطلاع على تقرير موجز بأنشطة المؤسسة خلال الفترة الماضية، شاملاً مجموعة من الاجتماعات المتبادلة مع المؤسسات الحكومية والخاصة، وعدداً من المشاركات الخارجية لفريق المؤسسة والمشاريع الأعضاء؛ حيث أشادت اللجنة بجهود فريق العمل خلال الفترة الماضية، مؤكدة ضرورة مواصلة الجهد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة.