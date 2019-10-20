«بيريللي» تطرح مفهوم«فندق الإطارات» الخاص بها في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «بيريللي»، عن افتتاح «فندق بيريللي للإطارات» في الإمارات العربية المتحدة، والذي يُعتبر منشأة مصممة خصيصاً لتتيح للسائقين فرصة تخزين إطاراتهم الفاخرة ضمن بيئة تضمن لهم أفضل مستويات الأداء.

وتمّ تجهيز المنشأة، التي تقع ضمن متجر «بي زيرو وورلد» في دبي ويُمكن التحكم بدرجة حرارتها، برفوف مصممة خصيصاً للارتقاء بمستوى سلامة الإطارات، وتعزيز دورة حياتها. ويُشار إلى أنّ «بيريللي» كانت قد طرحت مفهوم «فندق الإطارات» المتميّز لأول مرة ضمن «مركز أداء الإطارات» الخاص بها في برتون أون ترينت في المملكة المتحدة.

وبالتزامن مع انطلاق موسم رياضات السيارات واشتعال الحماس في المضمار، يُشكل موقع المنشأة الجديدة في شارع حصة محطة مثالية لعشاق السيارات المتوجهين إلى دبي أوتودروم التي تقع على مقربة من موقع المنشأة، حيث يُمكن لسائقي السيارات التوجه إلى متجر «بي زيرو وورلد» لتبديل الإطارات المناسبة للمضمار قبل إعادتها إلى نقطة التجميع في المنشأة الجديدة.

ويمكن لأصحاب السيارات الكلاسيكية حفظ إطاراتهم في المنشأة الجديدة، وهي خدمة مجانية لعملاء بيريللي، لحماية أسطح الإطارات من التلف بسبب التوقف لفترات طويلة. وفضلاً عن ذلك، وفي ظل اقتراب موسم القيادة على الطرقات الوعرة، يقدم الموقع خدماته أيضاً لعشاق هذا النوع من الأنشطة.