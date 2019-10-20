مجمع الشارقة للابتكار يستعرض دور القطاع اﻷكاديمي في دعم ريادة اﻷعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظم مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار جلسة حوارية بمقره مع الأوساط الأكاديمية في الشارقة، من عمداء وأعضاء هيئة تدريسية من مختلف جامعات وكليات المدينة الجامعية بالشارقة، في إطار مختبر حواري حول «دور القطاع اﻷكاديمي في دعم ريادة اﻷعمال في إمارة الشارقة»، والتي تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بأهمية دور القطاع اﻷكاديمي في رسم مستقبل التعليم والبحث العلمي في إمارة الشارقة، والدور الكبير الذي يقوم به هذا القطاع في دعم توجهات الدولة نحو اقتصاد المعرفة، ونقل وتوطين التكنولوجيا وريادة الأعمال لتعكس الشراكة المتميزة بين القطاع الحكومي والتعليم الأكاديمي، وهي شراكة تستهدف النهوض بالقطاع الخاص، وتعزيز ابتكاريته وتنافسيته، بما يحقق الأهداف التنموية التي تتطلع لتحقيقها إمارة الشارقة.

وفي بداية اللقاء استعرض حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، رؤية وأهداف المجمع الرامية إلى توفير بيئة ملائمة للإبداع والابتكار، للارتقاء بمكانة إمارة الشارقة كوجهة عالمية في مجالات البحوث والتكنولوجيا لدعم توجهات الإمارة نحو اقتصاد المعرفة، من خلال دعم وتشجيع وتطوير منظومة الابتكار، ودعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية للقيام بالأنشطة الاستثمارية. وقال: «نطمح من خلال هذا اللقاء إلى ترجمة رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، لتطوير التعاون بين القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص، والشركات، من خلال مشاريع تطبيقية بحثية على أرض الواقع. من المهم أن تكون هناك علاقة شراكة قوية بين الهيئة التدريسية والطلبة والشركات الخاصة، وهناك العديد من المشاريع التي تم تنفيذها في المجمع، منها إنشاء منازل بتقنية الطباعة «ثلاثية الأبعاد» في المجمع، ونطمح لإيجاد مشاريع مشابهة في قطاع المواصلات وقطاع الاتصالات، من خلال تعاون مثمر بين الطلبة وهذا النوع من الشركات، فنحن نسعى جاهدين إلى أن يكون هذا المجمع ملاذاً للشركات البحثية العالمية وللباحثين والمبتكرين من الطلبة والأكاديميين والخريجين».

كما أكد أهمية تشجيع وتفعيل الدور الأكاديمي ممثلاً في أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة للانتقال بالبحث العلمي من المرحلة النظرية إلى المرحلة العملية التطبيقية، وجعله واقعاً ملموساً من خلال المجمع؛ إذ تمت تهيئة كافة الظروف وتسخير كافة الإمكانيات المالية لخدمة هذا الهدف، والعمل على مساعدة الباحثين وربطهم بعالم الأعمال والاستثمار، حيث يمثل المجمع حلقة الوصل المثالية بين الأكاديميين والقطاع الخاص الاستثماري.

من جهته تحدث دونالد سكوت المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميديا تور، خلال الجلسة، عن أهمية التعاون بين القطاعات الأكاديمية والقطاع الخاص، من أجل النهوض بالبحث العلمي التطبيقي لإيجاد حلول للعديد من القطاعات الحيوية والحياتية.