تاريخيا .. 7.5 % متوسط تراجعات سوق الأسهم قبل الاكتتابات الكبيرة

المناطق - الرياض

عادة ما يتعامل المستثمرون في سوق الأسهم السعودية بحساسية عالية قبيل الطروحات الكبيرة، إذ تتراجع الأسهم بشكل لافت وملحوظ، ذلك للاستفادة من تسييل الأموال والدخول في الفرصة المطروحة للاكتتاب.

بحسب “الاقتصادية” فإن السوق تاريخيا تشهد تراجعا بنسبة 7.5 في المائة في المتوسط قبل الاكتتابات الضخمة للفترة الممتدة قبل الاكتتاب بنحو أربعة أسابيع، بحسب رصد لأكبر خمسة طروحات تمت في السوق الرئيسة.

تترقب السوق طرحا أوليا لشركة “أرامكو”، بعد مرور خمسة أعوام من أكبر طرح ألا وهو البنك الأهلي الذي بلغت قيمة اكتتابه حينها نحو 22.5 مليار ريال.

وقال ياسر الرميان؛ رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، الإثنين الماضي، “إن إعلان “أرامكو” عن الطرح الأولي أصبح قريبا جدا جدا”.

بحسب التحليل، تراجعت سوق الأسهم السعودية قبل اكتتاب البنك الأهلي التجاري في أكتوبر 2014 بنسبة 14 في المائة، كأعلى تراجع بين الشركات الكبيرة التي طُرحت، في حين تراجعت السوق بنسبة 7.6 في المائة قبل اكتتاب شركة الاتصالات السعودية عام 2003، كثاني أعلى تراجع من بين الشركات المرصودة.

في حين تراجعت السوق بنحو 6 في المائة خلال اكتتاب كل من مصرف الإنماء في شهر أبريل 2008، وكذلك اكتتاب شركة معادن خلال شهر يوليو من العام نفسه.