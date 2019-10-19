شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 18-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم هاني ويل - HONEYWELL INTERNATIONAL INC- (Honeywell) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح السهم بهذا الارتفاع بالتخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 172.61 ، طيلة استقراره أعلى مستوى 164.65 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد