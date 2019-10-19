شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة لندن تبحث عن مدير مالي جديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من المقرر أن تبدأ شركة سوق لندن للأوراق المالية «بورصة لندن»، البحث عن خليفة للمدير المالي الحالي للشركة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى إتمام صفقة ضخمة.

وأوردت «بلومبيرج» أن المدير المالي للشركة ديفيد وارن سيتقاعد عن منصبه، وسيتنحى عن مقعده في مجلس إدارة الشركة، بنهاية 2020. (د ب أ)

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