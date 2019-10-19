13 % ارتفاع أسعار البنزين في ١٠ أشهر

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ارتفعت أسعار البنزين بمشتقاتها الثلاثة «98 و95 و91» بنسبة 12- 13% ومادة الديزل 5% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2019 بحسب البيانات الصادرة عن شركات التوزيع الوطنية.1

ووفقاً للبيانات؛ ارتفع سعر مادة «بنزين 98» بنسبة 12% ليبلغ لتر الواحد 2.24 درهم مقارنة مع مطلع العام الجاري 2019 والذي بلغ فيه 2 درهم، وانخفض في فبراير إلى 1.95 درهم، وارتفع في مارس إلى 2.04 درهم، وواصل صعوده خلال أبريل إلى 2.23 درهم، و 2.48 في مايو، ووصل ذروته في يونيو إلى 2.53 درهم.

كما ارتفعت مادة «بنزين95» بنسبة 12% ليسجل سعر لتر الواحد 2.12 درهم مقارنة مع يناير الماضي والذي بلغ فيه 1.89 درهم وانخفض في فبراير الماضي إلى 1.84 درهم، في حين ارتفع في الشهر الذي يليه إلى 1.92 درهم، وواصل ذروته في يونيو إلى 2.42 درهم. وارتفعت مادة «بنزين 91» بنسبة 13% لتصل إلى 2.05 درهم للتر الواحد مقارنة مع 1.81 درهم سجلتها مع مطلع العام الجاري 2019، وانخفض في فبراير إلى 1.76 درهم للتر الواحد، وارتفع في مارس إلى 1.83 درهم ليصل ذروته في يونيو الماضي إلى 2.34 درهم للتر الواحد.

وفيما يتعلق بمادة الديزل؛ فقد ارتفع سعر لتر الواحد 5% خلال الشهور العشرة الأولى من 2019 ليصل في أكتوبر الجاري إلى 2.41 درهم مقارنة مع 2.3 درهم في يناير الماضي، وانخفض في فبراير إلى 2.28 درهم، وارتفع في مارس إلى 2.41 درهم و2.49 في أبريل ليصل ذروته خلال يونيو الماضي وسجل سعر لتر الواحد 2.56 درهم.