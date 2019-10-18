الليرة التركية ترتفع حوالي 1% مقابل الدولار بعد إتفاق بين أمريكا وتركيا بشأن سوريا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الليرة التركية

صعدت الليرة التركية حوالي واحد في المئة أمام الدولار الأمريكي أثناء التعاملات اليوم الجمعة مع انحسار احتمال عقوبات مشددة من الولايات المتحدة بعد أن وافقت أنقرة على وقف لإطلاق النار في شمال سوريا.

وتعرضت العملة التركية لضغوط وسط تدهور في الروابط بين أنقرة وواشنطن بسبب العملية العسكرية التي بدأتها تركيا في شمال سوريا ضد مقاتلي جماعة كردية كانت حليفا رئيسيا للولايات المتحدة في الحرب ضد تتظيم الدولة الإسلامية.

وقفزت الليرة إلى 5.7580 مقابل الدولار، مرتفعة حوالي واحد في المئة من مستوى الإغلاق السابق البالغ 5.8250 . وبحلول الساعة 1430 كانت الليرة مرتفعة 0.64 بالمئة عند 5.7875 .

وسجلت الليرة هذا الأسبوع مستوى منخفضا عند 5.9495 توقعا للعقوبات الأمريكية التي جاءت أخف من المتوقع.