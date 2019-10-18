شكرا لقرائتكم خبر عن الإثيريوم ترتفع بدعمٍ من الطلب على العملات الرقمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الإثيريوم خلال تعاملات اليوم بدعمٍ من الطلب على العملات الرقمية والمعادن النفيسة وتجنب أسواق الأسهم رغم استمرار القلق من "ليبرا".



وصرحت عضو الاحتياطي الاتحادي "لايل برينارد" بأن العملة الرقمية "ليرا" التي تنوي "فيسبوك" طرحها في العام المقبل لا تزال يحيط بها الغموض مشيرة إلى أن الأسواق والجهات التنظيمية حول العالم تحتاج للوضوح والتفاصيل بشأنها.

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ومع ذلك، ترى "برينارد" أن منصات الدفع الرقمية العالمية لم تثير هذا الغموض أو الشكوك التي أثارتها "ليبرا"، فهناك "علي بابا" و"ويشات" وغيرها من المنصات الرقمية التي تعاملت مع عمليات دفع عبر الجوال بأكثر من 37 تريليون دولار عام 2018 وحده.



من ناحية أخرى، صرح المحلل الاقتصادي "نورييل روبيني" بأنه يرى بعض القيمة الجزئية في "بتكوين" وأخواتها، وهو ما يتنافى مع تصريحات شخصيات في عالم المال مثل "وارن بافيت" و"جيمي ديمون" الذين حذروا من "بتكوين".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت الإثيريوم بحلول الساعة 21:24 بتوقيت جرينتش على منصة "كوين تليجراف" بنسبة 1% إلى 176 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 179.7 دولار وأقل سعر عند 172.8 دولار.