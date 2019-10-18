مجمّعات الدار العقارية تطلق موسم الأنشطة الخارجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

مع اعتدال درجات الحرارة في أبوظبي، تدعو مجمّعات الدار العقارية المقيمين والزوار للاستمتاع بباقة متنوعة من الأنشطة الخارجية في الهواء الطلق؛ حيث تنظم أجندة حافلة بالفعاليات الممتعة بما في ذلك إقامة مهرجان للطائرات الورقية في حديقة ريم سنترال بارك، ومأدبة فطور عائلية بمناسبة عيد الهالووين مع نشاط الحفر على ثمار القرع في كافيه «نولوز» في مجمع البندر بلازا، وكذلك عودة برانش المأكولات المشوية أيام الجمعة في مطعم «باسيفيكو تيكي» في البندر بلازا، شاطئ الراحة.

ويقام مهرجان الطائرات الورقية في حديقة ريم سنترال بارك لمدة 3 أيام تنتهي السبت المقبل؛ حيث تحفل سماء أبوظبي بالطائرات الورقية الملونة والبالونات العملاقة، ويتضمن المهرجان ورش عمل مخصصة للأطفال، وعروض الطائرات الورقية ومحطات الشواء، والعديد من الأنشطة الترفيهية الرائعة.

وسوف يستمتع الأطفال على مدى ساعات بالألعاب والسباقات الحماسية في منطقة الألعاب المخصصة؛ حيث تتوفر خيارات متنوعة من الأطعمة بما في ذلك المأكولات المشوية الجاهزة، وكما يوفر المهرجان العديد من الخيارات الصحية مثل سوق الأغذية الطازجة الذي يقدم مجموعة من المنتجات المحلية، والعصائر والوجبات الخفيفة الصحية والمأكولات النباتية.

ويعود مطعم «باسيفيكو تيكي» في البندر بلازا، شاطئ الراحة إلى استقبال الضيوف للاستمتاع في برانش المأكولات المشوية أيام الجمعة في الهواء الطلق، مما يضمن قضاء وقت ممتع للضيوف من جميع الأعمار من الساعة 12 ظهراً ولغاية 4 بعد الظهر، ويتضمن البرانش العديد من خيارات الشواء الشهية مع تشكيلة متنوعة من المقبلات والسلطات وأصناف الحلوى، وسوف يستمتع الأهل بالمناظر الرائعة.

واحتفاء بعيد الهالوين، ينظم مطعم «نولوز» في البندر بلازا مسابقته السنوية المجانية للتلوين على الأطباق والنحت على ثمار القرع؛ حيث يمكن للمشاركين إظهار مهاراتهم الفنية والإبداعية بالتلوين على الأطباق مع أطفالهم من أعمار 6 ولغاية 12 عاماً، على أن يتم تسليم الأطباق الملونة 20 أكتوبر.