«نستلـه».. عملاق الأغذيـة متعطـش لاستحـواذات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت عملاقة الأغذية السويسرية «نستله»، الخميس، أنها قررت توزيع ما يصل إلى 20 مليار فرنك سويسري (حوالي 20 مليار دولار) على مساهميها عبر إعادة شراء الأسهم في العامين المقبلين.وجاء إعلان نستله عن خطتها في أعقاب بيع فرع الشركة الخاص بمنتجات العناية بالبشرة لمستثمرين من السويد وكندا وأبوظبي مقابل حوالي 10 مليارات دولار في أكتوبر/تشرين الأول الجاري.وقالت الشركة في بيان من مقرها الرئيسي في فيفي بسويسرا: «التوزيع يعكس استمرار تزايد السيولة النقدية بقوة لدى «نستله»، وكذلك التدفقات النقدية الكبيرة من صفقات البيع»، وأشارت الشركة إلى أن التوزيع سوف يتم بشكل أساسي عبر إعادة شراء الأسهم.

مبيعات قوية

ومع ذلك، فإن الشركة التي تضم علامات «كيت كات» و«نيسبريسو» و«ماجي»، لم تستبعد تعديل المبلغ النقدي الذي سيذهب إلى المساهمين في حالة عمليات الاستحواذ الكبيرة.

وذكرت «نستله» أيضاً أن مبيعاتها نمت بنسبة 2.9% لتصل إلى 68.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعزز هذه الزيادة الأداء القوي لشركة «نستله» في الولايات المتحدة والبرازيل، وهو ما يفوق النمو الثابت في الصين.

وكان أداء منتجات العناية بالحيوانات الأليفة ومنتجات التجزئة التي تحمل العلامة التجارية ستاربكس جيداً خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام، في حين بقيت مبيعات المياه المعبأة في زجاجات «نستله» ثابتة.

حقبة شنايدر

وأعربت «نستله»، عن تعطشها لصفقات الدمج والاستحواذ، وذلك لمساعدة رئيسها التنفيذي مارك شنايدر، على مواصلة تحقيق النمو الأسرع وهوامش الربح الأفضل.

وذكرت «بلومبيرج»، أنه خلال فترة رئاسة شنايدر للشركة، والتي بلغت ثلاثة أعوام حتى الآن، زادت القيمة السوقية ل«نستله» بنحو 80 مليار دولار.

واشترت «نستله»، التي تضم علامات تجارية من أبرزها «نسكافيه» و«كيت كات»، أكثر من 20 شركة في ظل قيادة شنايدر، وهو أول شخص يتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة قادماً من خارجها خلال قرن من الزمن تقريباً.

ويعمل شنايدر على شطب نحو 4 آلاف وظيفة في قطاع توصيل الأغذية المجمدة في الولايات المتحدة، وساعد الشركة في جهودها لتوفير 1.9 مليار دولار هذا العام.

وأشارت «نستله» إلى أنها تزيد من تركيزها على عمليات الاندماج والشراء؛ حيث كشفت النقاب عن مجموعة إدارة جديدة تسعى لتحقيق فرص النمو.

ونقلت بلومبيرج، عن شنايدر قوله عبر الهاتف للصحفيين: «بالنسبة للاستحواذ، فإنه دائماً له طرفان... مشتر مستعد وبائع مستعد». (د.ب.أ)