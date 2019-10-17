شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المفوضية الأوروبية يعلن التوصل لاتفاق حول الانفصال البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن رئيس المفوضية الأوروبية " جان كلود يونكر" منذ قليل التوصل لاتفاق نهائي حول انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ،وذلك عقب مفاوضات مكثفة أجريت الساعات الأخيرة ، قبل انطلاق قمة زعماء أوروبا فى بروكسيل فى وقت لاحق اليوم.

وفقا لوكالة"بلومبيرغ" توصل المفاوضون من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى مسودة صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ،وذلك بعد 11 ساعة من المحادثات المكثفة ،وقبل انطلاق قمة الاتحاد الأوروبي الحاسمة.

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وقفز الجنيه الإسترليني عقب تلك الأنباء إلى مستوي قياسي جديد خلال خمسة أشهر مقابل الدولار الأمريكي عند 1.2990$ ،والأسعار مرشحة لمزيد من الصعود بعد تأكيد الحكومة البريطانية لصيغة الاتفاق.

استمرت المحادثات منذ مطلع هذا الأسبوع وحتى صباح اليوم الخميس ،حتى تم التوصل إلى مسودة اتفاق ،من المقرر طرحها على زعماء الاتحاد الأوروبي فى قمتهم اليوم الخميس وغدا الجمعة ،ثم البرلمان البريطاني فى نهاية الأسبوع.