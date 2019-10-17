إدارة معلومات الطاقة: مخزونات النفط الأمريكية تقفز 9.3 مليون برميل مع هبوط نشاط التكرير

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قفزت الأسبوع الماضي، مع خفض مصافي التكرير الإنتاج، بينما هبطت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وصعدت مخزونات الخام 9.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من أكتوبر في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 2.9 مليون برميل.

Advertisements

وأظهر بيانات من إدارة معلومات الطاقة، أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 1.3 مليون برميل.

وانخفض استهلاك مصافي التكرير من الخام 220 ألف برميل يوميا مع تراجع معدلات التشغيل 2.6 نقطة مئوية.

وانخفضت مخزونات البنزين 2.6 مليون برميل بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا قدره 1.2 مليون برميل.

وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.8 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 2.4 مليون برميل.

وارتفع صاف واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 224 ألف برميل يوميا.