شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع طفيف لتعوض بعض خسائر الأمس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم مدعومة بالطلب على المعادن النفيسة كملاذ آمن في أعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة بالإضافة إلى انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية انخفاض مؤشر مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع بنفس النسبة.



من ناحية أخرى، أعلن الاحتياطي الاتحادي اليوم البدء في شراء أذون خزانة بهدف زيادة السيولة في النظام المالي وتخفيف ضغوط التمويل وزيادة حيازته من الأوراق المالية.

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وفي سياق منفصل، تتابع الأسواق عن كثب مدى التقدم المحرز في المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة "بريكست".



وانخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 98 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.9 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.3% إلى 17.427 دولار للأوقية بعد خسائر أمس بنسبة 1.8%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 17.49 دولار وأقل سعر عند 17.18 دولار.