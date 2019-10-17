شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل تصعد بأرباح "الدريس" 3.8% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 3.8% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 16.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 16 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 34.6 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 36.6 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

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وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل، زيادة الايرادات الاخري وانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية والمصاريف المالية، بالرغم من زيادة المصاريف العمومية والادارية ومصاريف الزكاة.

وارتفعت الإيرادات إلى 1.472 مليار ريال في الثالث من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 1.288 مليار ريال بالربع المُقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 63.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 53.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 47.2 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 37.2 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.