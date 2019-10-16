شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-10-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
سعر الذهب اليوم بعد هبوط الأسعار:
عيار 18 سجل 576 جنيه للجرام.
عيار 21 سجل 672 جنيها للجرام.
عيار 24 سجل 768 جنيه للجرام.
الجنيه الذهب 5376 جنيها.
أوقية الذهب 1482 دولارا.
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