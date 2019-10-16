شكرا لقرائتكم خبر عن بولارد: مخاطر مرتفعة تهدد الاقتصاد الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يرى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أن المخاطر التي تهدد الاقتصاد الأمريكي مثل التجارة العالمية لا تزال مرتفعة.
وقال جيمس بولارد في تعليقات معدة مسبقاً أمس الثلاثاء في لندن إن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المحتمل أن يختار توفير خيارات تيسيرية إضافية بالمضي قدماً، لكن القرارات سيتم تنفيذها وفقاً لأسس كل اجتماع على حدة.
وعارض بولارد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير بخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ودعم خفضها بمقدار 50 نقطة.
وذكر بولارد وقتها أن خفض معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى مستوى يتراوح ما بين 1.50 إلى 1.75 في المئة أساس كان من شأنه أن يكون إجراءً ملائماً على نحو أكبر، حيث يرى أن نشاط التصنيع الأمريكي دخل في حالة ركود.
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