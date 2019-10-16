جائزة الشيخ خليفة للامتياز تواصل تنظيم الورش



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

يواصل مكتب جائزة الشيخ خليفة للامتياز، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، تنظيم أنشطته وبرامجه التدريبية وندواته التعريفية، التي بدأ بتقديمها منذ بدء الإعلان عن إطلاق التقديم والمشاركة في الدورة ال 18 لجائزة الشيخ خليفة للامتياز، حيث نفذ مكتب الجائزة عدد 5 ندوات تعريفية في كل من أبوظبي والعين حتى الآن وذلك ضمن سلسلة فعاليات الندوات والورش المختلفة، التي يستهدف من خلالها جميع المشاركين والمعنيين والمهتمين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز، في إطار سعيه للتعريف بماهية الجائزة وشرح الإطار العام لها. حيث تستعرض مجموعة الندوات التعريفية نموذج الجائزة، وكيفية توثيق معنى التميز المؤسسي، وشرحاً للأسس العامة لمعايير الجائزة ومنهجية قياس الأداء المتبعة من قبل المقيّمين والمحكمين بالجائزة، كما تم التعرف الى القطاعات المشاركة بجائزة الشيخ خليفة للامتياز لهذا العام، وتم تعريفهم بأهمية المشاركة وكيفيتها وفق متطلبات الجائزة.

كما قام برنامج الجائزة، بتنفيذ عدد 3 ورش عمل تخصصية للمشاركين في فعاليات الجائزة والذين وصل عددهم حتى الآن إلى ما يزيد على 140 مؤسسة من داخل دولة الإمارات وخارجها.

وأشار محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عضو اللجنة العليا لجائزة الشيخ خليفة للامتياز، أن برنامج الجائزة مستمر بتنظيم المزيد من الندوات التعريفية والدورات وورش العمل التخصصية، والتي سوف تشمل التعريف بماهية الجائزة بشكل عام، وتسليط الضوء حول أهمية البرنامج التطويري للجائزة ومساهمته في التنمية، وتعزيز القدرات التنافسية لمنشآت القطاع الخاص، وسوف يتم التركيز على مساهمة الجائزة في ترجمة النموذج المستحدث 2020 - نموذج التميز من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة - EFQM والذي سيتم إطلاقه خلال مؤتمر EFQM 23- 24 أكتوبر 2019 والذي سيقام في هلسنكي - فنلندا.

وأوضح أن برنامج جائزة الشيخ خليفة للامتياز، قد بدأ بتسجيل المقيمين، وتنظيم الورش العملية التدريبية لهم، منوهاً بأن المجال لايزال مفتوحاً للشركات والمؤسسات الراغبة بالتسجيل والمشاركة في الدورة الثامنة عشرة من جائزة الشيخ للامتياز 2019 - 2020، حيث حدد برنامج الجائزة أن يوم 31 من شهر أكتوبر الجاري هو آخر موعد للتسجيل.