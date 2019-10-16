القاهرة تنضم إلى شبكة «إيه 380»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت طيران الإمارات عن عزمها تشغيل طائرتها الإيرباص A 380 العملاقة إلى عاصمة جمهورية مصر العربية بمعدل أربع رحلات أسبوعياً اعتباراً من 27 أكتوبر 2019. وكانت الناقلة قد شغلت مؤخراً هذا الطراز العملاق لمرة واحدة فقط إلى مطار القاهرة الدولي.

وسوف تستبدل طيران الإمارات، التي ستصبح أول ناقلة جوية تشغل هذه الطائرة على رحلة منتظمة إلى القاهرة، طائرتها من طراز بوينج 777 التي تشغلها لخدمة رحلتيها «ئي كيه 923» و«ئي كيه 924» بطائرة A380 أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد.

وكانت طيران الإمارات قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام أنها ستزيد عدد الرحلات الجوية بين دبي والقاهرة بإضافة 4 رحلات في الأسبوع التي تتم بمعدل ثلاث رحلات يومياً، اعتباراً من 28 أكتوبر 2019. وسوف يتم تشغيل الرحلات الأربع الجديدة «ئي كيه 921» و«ئي كيه 922» أيام الاثنين والأربعاء والخميس والسبت، ليرتفع بذلك عدد رحلات الناقلة بين دبي والعاصمة المصرية إلى 25 رحلة في الأسبوع. ومع استخدام الإيرباص A380 على هذا الخط، توفر الناقلة 9200 مقعد أسبوعياً في كل اتجاه، ما يتيح إمكانية اتصال المسافرين من مصر بمزيد من الوجهات العالمية ويدعم صناعتي التجارة والسياحية في مصر.