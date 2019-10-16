متابعة الخليج 365 - ابوظبي - >> أعلنت عزيزي للتطوير العقاري عن الانتهاء من 93% من أعمال الإنشاءات في مشروعها السكني «سامية» بالفرجان استعداداً لتسليمه في ديسمبر ويضم «سامية» 284 وحدة.

>> تنطلق اليوم أعمال مؤتمر السياحة العلاجية في أبوظبي وتستمر لغاية 19 الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

>> عيّنت «هيلتون» يوكيم جان سليفر رئيساً جديداً لأعمالها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، خلفًا لرودي ياجرزباخر، واعتبارًا من مطلع 2020، سيتولى ياجرزباخر دور استشاري الشركة لمدة عامين من مقره في دبي لدعم فترة انتقالية.

>> أعلنت «طلبات»، عن تعيين توماسو رودريغيز في منصب الرئيس التنفيذي الجديد، ليكون مسؤولاً عن تعزيز حضور «طلبات» في المنطقة، والعمل على بناء الشراكات الاستراتيجية الجديدة، وتوطيد مكانتها في مجال طلب وجبات الطعام عبر الإنترنت.