تراجع جديد في أسعار الذهب.. وأكبر حالة تذبذب سعري للمعدن النفيس في مصر

كتب: ضياء السقا

سجلت أسعار الذهب، الثلاثاء 15 أكتوبر، هبوطا جديدا في الأسواق المصرية.

وسجل عيار 21، الثلاثاء، 675 جنيها للجرام، وهو العيار الأكثر تداولا فى سوق الصاغة بمصر.

وجاء تراجع أسعار الذهب، محليا، بعدما سجلت هبوطا محدودا فى الأسعار مع عودة أوقية الذهب للانخفاض مسجلة 1492 دولارا.

وحققت أسعار المعدن النفيس في مصر، بداية سبتمبر الماضي قفزة تاريخية حيث سجل عيار 21، 710 جنيهات، كأعلى سعر له في التاريخ، وبحلول أكتوبر، أي بعد مرور شهر فقدت أسعار الذهب حوالي 41 جنيها.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

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وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية الثلاثاء كالتالي:

عيار 18 بـ 578 جنيهات للجرام

عيار 21 بـ 675 جنيهات للجرام

عيار 24 بـ 771 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5400 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.