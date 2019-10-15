شكرا لقرائتكم خبر عن سيولة مرتفعة لدى البنوك بالسعودية قبل طرح "أرامكو" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغت نسبة القروض إلى الودائع لدى المصارف العاملة بالسعودية بنهاية أغسطس الماضي، 78.2%، مقابل 79.2% بنهاية يوليو الذي سبقه، و79.7% في أغسطس 2018، ما يعني انخفاضها نقطة مئوية خلال شهر، و1.5 نقطة مئوية خلال عام.

وهذا المعدل يعد مريحا للمصارف في السعودية، ويسمح لها بمزيد من منح القروض، حيث لديها نحو 11.8% حتى تصل إلى الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع، البالغة 90%.

وتعد السيولة المتاحة حاليا لدى القطاع المصرفي في السعودية مريحة للتعامل مع التمويل المتوقع من قبل الأفراد والمؤسسات للمشاركة في طرح شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام في سوق الأسهم المحلية، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وقال ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، أمس الإثنين، إن إعلان "أرامكو" عن نية الطرح الأولي أصبح قريبا جدا جدا.